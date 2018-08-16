ليفني تنتقد اتفاق التهدئة وتؤكد: التسهيلات لحركة حماس ليست حلاً أفضل





وتساءلت ليفني قائلة: "هل تعتقد إيران، بأن إسرائيل يجب أن تدفع ثمن السلام؟ نحن أقوياء أوضعفاء؟".





يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، بذلوا جهوداً مضنية للتوصل لاتفاق تهدئة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد جولة تصعيد شهدها قطاع غزة.





وبعدها، شهدت القطاع حالة من الهدوء، الذي على إثره، أعلن أُعيد فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري)، وتوسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنانتقدت تسيبي ليفني عضو الكنيست الإسرائيلي، اتفاق التهدئة، المزمع عقده مع حركة حماس، قائلة: "لا يوجد حل عسكري، لكن التسهيلات لحماس ليست حلاً أفضل"، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.