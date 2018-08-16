إسرائيل تعتقل منذ شهر مواطنًا بلجيكيًا بتهمة العمل مع الجبهة الشعبية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن الشاباك والشرطة في إسرائيل، كشفا قيامهما باعتقال مواطن يحمل الجنسية البلجيكية من أصول لبنانية، أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل عبر معبر (اللنبي)، في الشهر الماضي، وذلك للاشتباه بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.ووفقاً لمزاعم سلطات الاحتلال، فقد انضم مصطفى خالد عوض، (36 عاماً)، إلى الجبهة في عام 2010، وفي عام 2015، خضع للتدريب العسكري في لبنان، من قبل عناصر في حزب الله.وبحسب (الشاباك)، من المتوقع أن تقدم ما تسمى نيابة المنطقة الوسطى، في الأيام المقبلة، لائحة اتهام ضده بتهمة ارتكاب جرائم.وقال (الشاباك) إن عوض، وهو من مواليد مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، كان على اتصال مع نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يعيشون في أوروبا ومع ناشطين من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية.ويدعي (الشاباك)، أنه تبين من التحقيق، أن عوض ساعد على نقل أموال من التنظيم في سورية ولبنان إلى نشطاء في أوروبا.