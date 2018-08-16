شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُحذر من استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين

هيئة الأسرى تُحذر من استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين
رام الله - دنيا الوطن
حذر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، والتي أدت إلى ازدياد عدد الحالات المرضية في سجون الاحتلال، واكتشاف أمراض مفاجئة وخطيرة، وسقوط عدة شهداء خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة، أنه ما زال هناك 17 أسيراً يقبعون فيما يسمى عيادة معتقل "الرملة"، وسط ظروف حياتية سيئة للغاية، إلى جانب الاستمرار في ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وتركهم فريسة للأمراض.

ومن بين الحالات المرضية الصعبة القابعة حالياً في عيادة معتقل "الرملة"، حالة الأسير إياد حريبات، التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وما من تحسن يطرأ على وضعه، فهو مصاب منذ عام 2014 بمرض عصبي، يُسبب له رعشة مستمرة في جسده، وفي الفترة الأخيرة لم يعد قادراً على الحركة بشكل طبيعي ولا يستطيع الوقوف على رجليه، ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، وخلال فترة وجيزة خسر من وزنه أكثر من 40 كغم.

كما جرى مؤخراً نقل الأسير الشاب محمد غسان أبو حويلة من مدينة نابلس لعيادة "الرملة"، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في قدميه، أثناء عملية اعتقاله، وهو بانتظار تقديم العلاج اللازم لحالته.

وفي ذات السياق، كشف تقرير الهيئة عن حالتين مرضيتين تقبعان في  معتقل "عوفر"، إحداهما حالة الأسير جمال حمامرة (52 عاماً) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسداد الشرايين، كما أنه يعاني من آلام في المعدة، هو بحاجة إلى إجراء عملية قسطرة بأسرع وقت ممكن. 

ويواجه الأسير نضال أبو عياش (28 عاماً) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، وضعاً صحياً غاية في الصعوبة، فهو مريض نفسياً وعقلياً، وذلك بسبب وجود اضطرابات بدقات القلب تؤثر على الدماغ، وتؤدي إلى زيادة الشحنات الكهربائية لديه، وقد أُصيب الأسير مؤخراً بمرض جلدي نتج عنه ظهور حبوب حمراء، كما أنه يشتكي من آلام في بطنه ورأسه، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة بأسرع ما يمكن.

أخبار ذات صلة

جامعة الأقصى تستعد لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين

جامعة الأقصى تستعد لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين

ليفني تنتقد اتفاق التهدئة وتؤكد: التسهيلات لحركة حماس ليست حلاً أفضل

ليفني تنتقد اتفاق التهدئة وتؤكد: التسهيلات لحركة حماس ليست حلاً أفضل

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الصادرات خلال شهر حزيران بنسبة 15%

"الإحصاء": انخفاض الصادرات خلال شهر حزيران بنسبة 15%

شاهد: موسم الأضاحي في غزة.. الأوضاع الاقتصادية تُضعف القدرة الشرائية

شاهد: موسم الأضاحي في غزة.. الأوضاع الاقتصادية تُضعف القدرة الشرائية

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها

هل دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ؟

هل دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ؟

الجيش الإسرائيلي يُغلق التحقيق في مجزرة رفح 2014

الجيش الإسرائيلي يُغلق التحقيق في مجزرة رفح 2014

بعد قطعهم نصف ميل بحري.. بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتقودهم لميناء اسدود

بعد قطعهم نصف ميل بحري.. بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتقودهم لميناء اسدود

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى تستعد لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين

جامعة الأقصى تستعد لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين

هيئة الأسرى تُحذر من استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين

هيئة الأسرى تُحذر من استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الصادرات خلال شهر حزيران بنسبة 15%

"الإحصاء": انخفاض الصادرات خلال شهر حزيران بنسبة 15%

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

منوعات

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

فيديوهات.. شاهدوا كل ما حدث في خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديوهات.. شاهدوا كل ما حدث في خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على &#34;لوك&#34; جديد

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على "لوك" جديد

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية &#34;شو حلو&#34;

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية "شو حلو"

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: &#34;الطلاق أحلى شي&#34;

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: "الطلاق أحلى شي"

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

رسالة &#34;مؤثرة&#34; من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

رسالة "مؤثرة" من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

عربي

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام