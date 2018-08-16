"الإحصاء": انخفاض الصادرات خلال شهر حزيران بنسبة 15%

قال الجهاز المركزي للإحصاء: إن الصادرات انخفضت خلال شهر حزيران من عام 2018، بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 1.1% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 81.3 مليون دولار أميركي.





وأضاف الاحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر حزيران 2018 بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90.5% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2018. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 31.9% مقارنة مع الشهر السابق.





وأشار إلى أن الواردات خلال شهر حزيران من عام 2018 انخفضت بنسبة 10.9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 5.5% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 440.8 مليون دولار أمريكي.





ولفت إلى أن الواردات من إسرائيل خلال شهر حزيران 2018، انخفضت بنسبة 4.9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59.8% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران من عام 2018. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 18.5% مقارنة مع الشهر السابق.





أما الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 7.1% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2017، حيث بلغ العجز 359.5 مليون دولار أمريكي.

رام الله - دنيا الوطن