شؤون فلسطينية

شاهد: موسم الأضاحي في غزة.. الأوضاع الاقتصادية تُضعف القدرة الشرائية

شاهد: موسم الأضاحي في غزة.. الأوضاع الاقتصادية تُضعف القدرة الشرائية
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
تشهد أسواق قطاع غزة، ركوداً غير مسبوق في الإقبال على الأضحية، والاستعدادات لموسم عيد الأضحى المبارك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ويحاول الفلسطينيون على الرغم من الأوضاع الإقتصادية الصعبة، الحفاظ على هذه السنة النبوية، في ظل ضيق الحال، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، فأسواق الأضاحي في قطاع غزة باتت شبه خالية هذا العام.

وترى وزارة الزراعة، أن الإقبال على الأضاحي ضعيف جداً، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أكد مدير عام التسويق والمعابر في غزة، تحسين السقا، أن أسعار المواشي هذا العام أعلى من العام الماضي من اثنين إلى ثلاثة شواكل في الكيلو الواحد.

وأكد السقا، أن الاقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة لخصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

من ناحيتهم، عبر التجار عن استيائهم من ضعف الحالة الشرائية، مشيرين إلى أن تردي الحالة الاقتصادية، منعت سكان القطاع من شراء الأضاحي.

المزيد من التفاصيل حول القضية عبر التقرير التالي:
 






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