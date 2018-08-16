شؤون فلسطينية

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها

الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس إعلان حرب على المدينة ومعالمها
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في القدس عاصمة فلسطين المحتلة، عدواناً جديداً، يُضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضاً في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود.

وأضاف المحمود في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا الإعلان الاستيطاني، يُعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها، عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود.

وحمل، إسرائيل والإدارة الأميركية برئاسة ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع ببلادنا، وكامل المنطقة والعالم إلى مزيد من التوتر والقلق، وتشجيع العنف الذي تتبناه جهات غريبة عن مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

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