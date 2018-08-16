من أصل سوداني.. منفذ هجوم الدهس بلندن هو صالح خاطر



شرطة (الميتروبوليتان) البريطانية، لم تكشف اسم منفذ الهجوم الذي وصفته بـ "الإرهابي" حتى كتابة هذا التقرير إلا أنها قالت: "إنها مقتنعة بالمعلومات التي لديها حول هوية منفذ الهجوم".



وتشير تقارير إلى أن خاطر درس المحاسبة في جامعة كوفينتري بين عامي 2017 و2018، وهو الأمر الذي أكدته الجامعة في بيان لها، لافتة إلى أنه واعتباراً من أيار/ مايو/ 2018 لم يعد خاطر منخرطاً في الدراسة لديها، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).



ويذكر، أن ثلاثة أشخاص، أصيبوا خلال الحادثة التي وقعت وقت الذروة صباح الثلاثاء، خارج أكثر مواقع العاصمة البريطانية أهمية وجذباً للسياح، ولا تتوافر معلومات إضافية حول المشتبه به الذي اعتقل ويقبع حالياً في عهدة الشرطة.







رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في حادث الدهس، الذي شهدته العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الجاري، أن المنفذ يدعى صالح خاطر، وهو بريطاني من أصول سودانية، يبلغ من العمر (29 عاماً)، وفقاً لوكالة أنباء (رويترز).