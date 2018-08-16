بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله



وكان الشيخ تميم بن حمد، قد قال في تغريدة له: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.. وفي إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان، أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد، الذي يملك اقتصاداً منتجاً قوياً ومتيناً".

رام الله - دنيا الوطنشكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، على وقوفه لجانب تركيا، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين، ستشهد تطوراً في العديد من المجالات.جاء ذلك، في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، حيث قال: "أنا أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم، والشعب القطري، لوقوفهم إلى جانب تركيا، ولا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة، ستشهد تطوراً في العديد من المجالات بشكل مستمر"، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).ويشار إلى أن أمير قطر، أعلن خلال زيارة يقوم بها إلى تركيا عن دعم بقيمة 15 مليار دولار للاقتصاد التركي، الذي يمر بصعوبات وهبوط سعر صرف الليرة التركية إلى جانب فرض الولايات المتحدة الأمريكية، لتعرفة على بضائع تركية، وهو الأمر الذي ردت عليه أنقرة بفرض تعرفات مماثلة.