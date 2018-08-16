سابقة تاريخية.. ترامب يحظر على مدير المخابرات المركزية السابق الوصول لمعلومات حساسة

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلغاء التصريح الأمني الخاص بجون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ، والذي يسمح له بالاطلاع على معلومات حساسة.



وقال ترامب في بيان تلته سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كان تاريخيًا يسمح لرؤساء أجهزة الاستخبارات وتطبيق القانون السابقين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم".



وأضاف البيان:"ولكن في هذه المرحلة في إدارتي، فإن المخاطر التي تمثلها تصرفات برينان وسلوكه المنحرف تفوق أي فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه".



ومن ناحيته رد برينان بتغريدة عبر "تويتر" قائلا إن قرار ترامب إلغاء تصريحه الأمني، يأتي في إطار جهوده لإسكات منتقديه.





وقال برينان على (تويتر): "هذا الإجراء جزء من جهود أوسع من جانب السيد ترامب لقمع حرية التعبير ومعاقبة منتقديه... ينبغي أن يزعج هذا كل الأمريكيين بشدة، ومنهم العاملون بالمخابرات، بشأن ثمن النقد العلني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



وأضاف برينان في مقابلة مع تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي): "إن إجراء ترامب الذي أعلنه البيت الأبيض يوم الأربعاء له دوافع سياسية".









رام الله - دنيا الوطن