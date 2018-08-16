محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011



وكان محامو الدفاع وأقارب المتهمين حاضرين أثناء النطق بالحكم، لكن المتهمين لم يكونوا موجودين، وأظهرت صورة نشرتها الوزارة حارسين مسلحين واقفين قريباً من القاضي في قاعة المحكمة.



ولا يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أحكام الإعدام الأخرى التي صدرت في ليبيا منذ 2011 قد نفذت.



وعقب الانتفاضة، انقسمت ليبيا إلى معسكرين متنافسين، مما أفضى إلى سنوات من الفوضى والصراع المسلح.



وفي أحدث تقاريرها السنوية، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان: "إن الخلل أصاب النظام القضائي الليبي، وإن كثيرين محتجزون منذ 2011 دون إشراف قضائي، ولا سبيل لهم للطعن على مشروعية احتجازهم".

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة العدل في بيان، أن محكمة ليبية، أصدرت يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام على 45 شخصاً رمياً بالرصاص، فيما له صلة بوقائع قتل في العاصمة طرابلس خلال انتفاضة2011.ولم يذكر البيان تفاصيل القضية، لكن مسؤولاً بوزارة العدل، قال: إنها متعلقة بأعمال قتل نفذتها قوات موالية لمعمر القذافي قبل قليل من طرده من طرابلس والإطاحة به، بحسب ما جاء على وكالة (رويترز).وحكمت المحكمة على 54 آخرين بالسجن خمس سنوات، بشأن قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، فيما برأت 22.