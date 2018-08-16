هل دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ؟

رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة الجهاد الإسلامي، ما يجري تداوله حول دخول اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ.







وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب: إن اتفاق التهدئة مع قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ، غير دقيق، ومحاولة استباقية لخلط الأوراق، مشدداً على أن المباحثات بين الفصائل مع الجهات المصرية لم تنته بعد.



وأوضح شهاب، وفق ما أوردت صحيفة (الاستقلال) المحلية، أن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي، حول دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ غير دقيق، وهو محاولة استباقية من الاحتلال لخلط الأوراق، وأن المباحثات بين الفصائل والجانب المصري حول هذا الموضوع لم تنته بعد.يذكر، أن القناة الإسرائيلية العاشرة، نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، مساء أمس الأربعاء، قوله: إن اتفاق التهدئة مع حركة حماس في غزة دخل حيز التنفيذ، بناء على الاتفاق الذي كان تم عقده عقب الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014.وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن مصر والأمم المتحدة، توصلتا إلى اتفاق مع حماس وإسرائيل على العودة لتفاهمات حرب 2014 والتي تتوقف بموجبها عن الهجمات على الحدود، وفي المقابل يتم فتح المعابر الحدودية لغزة، وزيادة مساحة الصيد إلى تسعة أميال.