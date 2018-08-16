دولي

بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن في مصنع للـ"نبيذ"

بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن في مصنع للـ"نبيذ"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعروس وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيز
رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي يتحضر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  السبت المقبل، للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين، فانه قرر التوجه إلى العاصمة النمساوية ليحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتتزوج كارين كنيز (53 عاما) رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر (54 عاما)، ولن يكون مايلينغر زوجها الأول.


فيما كتبت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، أنه فيما يتعلق بالوصول المحتمل لضيف رفيع المستوى، فإن قوات الأمن النمساوية، بما في ذلك والوحدة الخاصة "كوبرا" ، على أتم جاهزية لهذا الحدث، مضيفة، بأن "كوبرا" أجرت بالفعل عدة مقابلات منفصلة مع العروس والعريس، حول موضوع الأمن.

وأفيد بأن مراسم حفل الزفاف ستجري يوم السبت المقبل 18 أغسطس، في مصنع للنبيذ في جنوب ولاية ستيريا الاتحادية، وصرح خبير في المجال الأمني، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأنه سيتم استخدام قناصين لضمان الأمن، وسيكون من الضروري أيضًا مرافقة الضيف من مطار "جراتس - تاليرخوف" إلى مكان الحدث.

  جدير بالذكر أن كارين كنيز ابنة الطيار الخاص لملك الأردن حسين بن طلال، وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وهي مؤلفة لعدد من الكتب، فأصدرت تسعة مؤلفات من أهمها "حزب الله هل هو حركة مقاومة لبنانية أم مجموعة إرهابية أم حزب سياسي؟" (2002)، و"مقامرو الطاقة.. كيف أثر النفط والغاز بالاقتصاد العالمي؟" (2008)، و"بالطريق نحو نظام عالمي صيني" (2017)، وصحفية حرة، وتتحدث سبع لغات هي: الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والإيطالية والعبرية والمجرية.

اختارها حزب الحرية اليميني المتطرف في الـ 18 ديسمبر 2017 وزيرة للخارجية في الحكومة التي يشارك فيها مع حزب الشعب المسيحي المحافظ، وهي محل انتقاد بسبب مواقفها التي تسخر من المهاجرين، فقد صرحت أن أكثرية اللاجئين هم مهاجرون اقتصاديون، و80% منهم شبان لم يجدوا نساء في بلدانهم، ووصفها لحوادث تحرش واسعة جرت في مدينة كولونيا الألمانية مطلع عام 2016 بأنها نتيجة وجود فائض من اللاجئين الرجال.

وقد وجهت لها انتقادات شديدة بعد وصفها في كتابها "شرقي الأوسط" الصادر عام 2012، الحركة الصهيونية التي أسسها الصحفي اليهودي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل بأنها أيديولوجية للدم والتراب تأسست على النازية.

أخبار ذات صلة

من أصل سوداني.. منفذ هجوم الدهس بلندن هو صالح خاطر

من أصل سوداني.. منفذ هجوم الدهس بلندن هو صالح خاطر

سابقة تاريخية.. ترامب يحظر على مدير المخابرات المركزية السابق الوصول لمعلومات حساسة

سابقة تاريخية.. ترامب يحظر على مدير المخابرات المركزية السابق الوصول لمعلومات حساسة

نتنياهو يزيد ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية

نتنياهو يزيد ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بتل أبيب والخلفية جنائية

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بتل أبيب والخلفية جنائية

مصرع 25 شخصا في انفجار هز العاصمة الأفغانية كابول

مصرع 25 شخصا في انفجار هز العاصمة الأفغانية كابول

في رَدّ جديد.. تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية

في رَدّ جديد.. تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

بعد التعافي.. الليرة التركية تُسَجّل تراجعاً جديداً

بعد التعافي.. الليرة التركية تُسَجّل تراجعاً جديداً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستُعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستُعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

شمالي: بدأنا مفاوضات لحل إضراب الموظفين واضطررنا للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية

شمالي: بدأنا مفاوضات لحل إضراب الموظفين واضطررنا للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

منوعات

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على &#34;لوك&#34; جديد

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على "لوك" جديد

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية &#34;شو حلو&#34;

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية "شو حلو"

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: &#34;الطلاق أحلى شي&#34;

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: "الطلاق أحلى شي"

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

رسالة &#34;مؤثرة&#34; من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

رسالة "مؤثرة" من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

عربي

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام