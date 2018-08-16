بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن في مصنع للـ"نبيذ"

في الوقت الذي يتحضر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت المقبل، للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين، فانه قرر التوجه إلى العاصمة النمساوية ليحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.



وتتزوج كارين كنيز (53 عاما) رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر (54 عاما)، ولن يكون مايلينغر زوجها الأول.





فيما كتبت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، أنه فيما يتعلق بالوصول المحتمل لضيف رفيع المستوى، فإن قوات الأمن النمساوية، بما في ذلك والوحدة الخاصة "كوبرا" ، على أتم جاهزية لهذا الحدث، مضيفة، بأن "كوبرا" أجرت بالفعل عدة مقابلات منفصلة مع العروس والعريس، حول موضوع الأمن.



وأفيد بأن مراسم حفل الزفاف ستجري يوم السبت المقبل 18 أغسطس، في مصنع للنبيذ في جنوب ولاية ستيريا الاتحادية، وصرح خبير في المجال الأمني، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأنه سيتم استخدام قناصين لضمان الأمن، وسيكون من الضروري أيضًا مرافقة الضيف من مطار "جراتس - تاليرخوف" إلى مكان الحدث.



جدير بالذكر أن كارين كنيز ابنة الطيار الخاص لملك الأردن حسين بن طلال، وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.



وهي مؤلفة لعدد من الكتب، فأصدرت تسعة مؤلفات من أهمها "حزب الله هل هو حركة مقاومة لبنانية أم مجموعة إرهابية أم حزب سياسي؟" (2002)، و"مقامرو الطاقة.. كيف أثر النفط والغاز بالاقتصاد العالمي؟" (2008)، و"بالطريق نحو نظام عالمي صيني" (2017)، وصحفية حرة، وتتحدث سبع لغات هي: الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والإيطالية والعبرية والمجرية.



فيما كتبت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، أنه فيما يتعلق بالوصول المحتمل لضيف رفيع المستوى، فإن قوات الأمن النمساوية، بما في ذلك والوحدة الخاصة "كوبرا" ، على أتم جاهزية لهذا الحدث، مضيفة، بأن "كوبرا" أجرت بالفعل عدة مقابلات منفصلة مع العروس والعريس، حول موضوع الأمن.وأفيد بأن مراسم حفل الزفاف ستجري يوم السبت المقبل 18 أغسطس، في مصنع للنبيذ في جنوب ولاية ستيريا الاتحادية، وصرح خبير في المجال الأمني، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأنه سيتم استخدام قناصين لضمان الأمن، وسيكون من الضروري أيضًا مرافقة الضيف من مطار "جراتس - تاليرخوف" إلى مكان الحدث.جدير بالذكر أن كارين كنيز ابنة الطيار الخاص لملك الأردن حسين بن طلال، وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.وهي مؤلفة لعدد من الكتب، فأصدرت تسعة مؤلفات من أهمها "حزب الله هل هو حركة مقاومة لبنانية أم مجموعة إرهابية أم حزب سياسي؟" (2002)، و"مقامرو الطاقة.. كيف أثر النفط والغاز بالاقتصاد العالمي؟" (2008)، و"بالطريق نحو نظام عالمي صيني" (2017)، وصحفية حرة، وتتحدث سبع لغات هي: الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والإيطالية والعبرية والمجرية.





وقد وجهت لها انتقادات شديدة بعد وصفها في كتابها "شرقي الأوسط" الصادر عام 2012، الحركة الصهيونية التي أسسها الصحفي اليهودي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل بأنها أيديولوجية للدم والتراب تأسست على النازية.

اختارها حزب الحرية اليميني المتطرف في الـ 18 ديسمبر 2017 وزيرة للخارجية في الحكومة التي يشارك فيها مع حزب الشعب المسيحي المحافظ، وهي محل انتقاد بسبب مواقفها التي تسخر من المهاجرين، فقد صرحت أن أكثرية اللاجئين هم مهاجرون اقتصاديون، و80% منهم شبان لم يجدوا نساء في بلدانهم، ووصفها لحوادث تحرش واسعة جرت في مدينة كولونيا الألمانية مطلع عام 2016 بأنها نتيجة وجود فائض من اللاجئين الرجال.وقد وجهت لها انتقادات شديدة بعد وصفها في كتابها "شرقي الأوسط" الصادر عام 2012، الحركة الصهيونية التي أسسها الصحفي اليهودي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل بأنها أيديولوجية للدم والتراب تأسست على النازية.

رام الله - دنيا الوطن