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جنرال إسرائيلي: مشكلة إسرائيل ليست في غزة وإنما بتعاظم إيران بسوريا

جنرال إسرائيلي: مشكلة إسرائيل ليست في غزة وإنما بتعاظم إيران بسوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال جنرال إسرائيلي سابق: إن المشكلة الحقيقية لدولة إسرائيل ليست في قطاع غزة، إنما في تعاظم قوة إيران في سوريا.

ذكر الجنرال الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، أن تعاظم قوة إيران في سوريا هي المشكلة الحقيقية لإسرائيل، وليست قطاع غزة، وبأن إسرائيل اهتمت بالقطاع على حساب تزايد قوة إيران في الأراضي السورية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي (jdn)، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال يعقوب عميدرور، أوضح أن مشكلة التهدئة لم تخلق ردعاً أمام أي طرف مواجه لإسرائيل. 

ورغم فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية على لبنان، صيف 2006، فإنه خلق حالة من الهدوء في الجبهة الشمالية، المواجهة للبنان وسوريا.

واعتبر الجنرال عميدرور أن احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، بمثابة "حماقة"، لأنه يعني إلقاء مسؤولية مليوني فلسطيني على عاتق إسرائيل، وهو ما لم يمكن تحمله. 

وحذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق قطاع غزة وحركة "حماس" من جرجرة إسرائيل لحرب في غزة، بدعوى أنه في تلك الحالة، سيكون الرد الإسرائيلي قاسياً ومؤلماً. 

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