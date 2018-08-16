مسؤول سعودي: القوات الخاصة في تحدي دائم بسبب 500 مليون مسلم سنوياً

رام الله - دنيا الوطنكشف مساعد وزير الداخلية السعودي اللواء محمد بن وصل الأحمدي أن نحو 500 مليون مسلم يأتون إلى الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية كل عام، دخولا وخروجا، وهو ما يرتب على القوة الخاصة أن تكون مستعدة بشكل متواصل على مدار أيام السنة.وأوضح الأحمدي في حديثه لوفد إعلامي أردني، الصعوبات والتحديات التي تواجه قواته في تأمين نحو 1.8 مليون حاج بالموسم الواحد، وقال أن التحدي الأبرز، هو تأمين خروج 80 % من نحو 300 ألف مصل من الحرم بعد كل صلاة، في غضون 18 دقيقة فقط، إضافة إلى أن هناك العديد من الحجاج لا يعرفون كيفية التعامل مع الأدراج الكهربائية وخاصة كبار السن منهم ما يؤدي إلى تأخير تفويجهم من الأدوار الأرضية للحرم إلى الأدوار العلوية.كما أكد مدير المركز العميد عبدالعزيز بن صالح المغلوث، وجود نحو 5800 كاميرا تم تثبيتها في منى وعرفات ومزدلفة والمسجد الحرام، يتم من خلالها رصد جميع ما يقوم به الحجيج أثناء أداء مناسكهم بهدف تأمينهم من أي مخاطر محدقة.وأوضح المغلوث، أن مركز القيادة مجهز بأحدث التجهيزات لتأمين عملية توافد الحجيج من عرفات ومنى إلى مزدلفة، كما يتم من خلالها مراقبة كل صغيرة وكبيرة تحدث في المنطقة بغية عدم وقوع أية إشكاليات.