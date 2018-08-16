السعودية.. القبض على شخص كان يخطط لتنفيذ عمل مسلح





وتمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية، وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته، وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف، مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى الرد عليه بالمثل، وإصابته، وتحييد خطره بشكل كامل، ونقله إثر ذلك للمستشفى، فيما لم يُصب أحد من المارة أو رجال الأمن.



وعثر بحوزته على سلاح رشاش وعدد (359) طلقه نارية حية، وحامل به خمسة مخازن، وكذلك مسدس وعدد 2 مخزن، و30 طلقة نارية مسدس.



وأكدت الداخلية السعودية، أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد ومواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

رام الله - دنيا الوطنألقت قوات الأمن السعودية، القبض على شخص تبنى فكر تنظيم الدولة في محافظة البكيرية، كان يخطط لتنفيذ عمل مسلح، وفق ما نقلت، وكالة الأنباء السعودية (واس).وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بأن الجهات الأمنية، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي، لفكر تنظيم الدولة، ونيته الإقدام على تنفيذ عمل مسلح، وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه، الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق 1439/12/4هـ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار، محاولاً التواري عن الأنظار، حيث تم تعقب أثره، بحسب ما جاء على موقع (العربية).