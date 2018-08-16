دولي

نتنياهو يزيد ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية

نتنياهو يزيد ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (كان) الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وثيقة تخص مفهوم الأمن للعقد المقبل.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الوثيقة تقضي بزيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تدريجياً؛ لتصل إلى حوالي 6% من الناتج القومي الخام، نظراً للتهديدات المحدقة "بإسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

يشار إلى أن هذه هي الجلسة الأولى، التي تخصص لهذا الموضوع، حيث عرض فيها نتنياهو ماهية التهديدات وأنواعها. 

وذكر، أن الوثيقة الكاملة، ستُعرض على اللجنة الفرعية لشؤون أجهزة الاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كما ستُطرح الوثيقة على هيئة أركان الجيش.

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