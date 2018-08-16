القناة 12: إسرائيل ستُعيد فتح معبر القنيطرة بعد إغلاقه أربع سنوات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن إسرائيل ستُعيد فتح معبر القنيطرة على الحدود الشمالية مع سوريا.
وذكرت القناة، أنه وبعد إغلاق دام لـ 4 سنوات، اكتملت التحضيرات واتخذ في الأيام الأخيرة، قرار بفتح المعبر من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقله موقع (عكا).
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن إسرائيل ستُعيد فتح معبر القنيطرة على الحدود الشمالية مع سوريا.
وذكرت القناة، أنه وبعد إغلاق دام لـ 4 سنوات، اكتملت التحضيرات واتخذ في الأيام الأخيرة، قرار بفتح المعبر من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقله موقع (عكا).
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