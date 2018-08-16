القناة 12: إسرائيل ستُعيد فتح معبر القنيطرة بعد إغلاقه أربع سنوات

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن إسرائيل ستُعيد فتح معبر القنيطرة على الحدود الشمالية مع سوريا.وذكرت القناة، أنه وبعد إغلاق دام لـ 4 سنوات، اكتملت التحضيرات واتخذ في الأيام الأخيرة، قرار بفتح المعبر من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقله موقع (عكا).