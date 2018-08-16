بعد قطعهم نصف ميل بحري.. بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتقودهم لميناء اسدود





وذكر، أن الصيادين الأربعة، الذين تم اعتقالهم هم: محمد زايد، تامر زايد، توفيق السلطان، ورأفت السلطان.



يشار إلى أن افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر في وقت سابق، إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) وتوسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين بمسافة تسعة أميال، وذلك بعد الهدوء، الذي ساد قطاع غزة.

خاص دنيا الوطنأعلن نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة صيادين صباح اليوم الخميس، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأشار عياش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن بحرية الاحتلال، اقتادت الصيادين الأربعة مع مراكبهم إلى ميناء أسدود.وفي السياق، أوضح عياش، أن اعتقال بحرية الاحتلال للصيادين الأربعة، بعد أن قطعوا مساحة نصف ميل، في المنطقة الصفراء، أي أنهم كانوا في المياه الفلسطينية، والمساحة المسموح بها.