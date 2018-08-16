شؤون فلسطينية

غوتيريش: نرحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. أطالب بدعم جهود منع التصعيد بغزة

غوتيريش: نرحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. أطالب بدعم جهود منع التصعيد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
رحّب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بقرار السلطات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري؛ لمرور البضائع إلى قطاع غزة، طالباً من جميع الأطراف دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة مع مصر لمعالجة الأزمة في القطاع.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، أعادت فتح معبر كرم أبو سالم صباح أمس الأربعاء، والمغلق منذ نحو ستة أسابيع، بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم حيوياً للاقتصاد شبه المنهار لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، والذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عقد، لكن إسرائيل أغلقته أمام معظم البضائع، ما عدا المواد الغذائية والأدوية للضغط على حركة حماس التي تدير القطاع.

وقال غوتيريش في بيان: "متشجع لرؤية هؤلاء المعنيين، وقد استجابوا للنداءات بتجنب التأثير المدمر لأزمة أخرى على السكان المدنيين في غزة وحولها".

ودعا كل الأطراف لدعم الجهود التي يقودها مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومصر؛ لتجنب التصعيد والتعامل مع كل القضايا الإنسانية في غزة، وعودة السلطة الفلسطينية إليها.

وجاء فتح المعبر مع تكهنات، حول إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين، ومن الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس.

أخبار ذات صلة

هل دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ؟

هل دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ؟

الجيش الإسرائيلي يُغلق التحقيق في مجزرة رفح 2014

الجيش الإسرائيلي يُغلق التحقيق في مجزرة رفح 2014

بعد قطعهم نصف ميل بحري.. بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتقودهم لميناء اسدود

بعد قطعهم نصف ميل بحري.. بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتقودهم لميناء اسدود

ماندلبليت يدعو لإعادة النظر بقرار منع المرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج

ماندلبليت يدعو لإعادة النظر بقرار منع المرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف كواليس حوارات الفصائل بالقاهرة.. اتفاق الهدنة يقترب.. والفصائل رفضت عزام بالإجماع

"دنيا الوطن" تكشف كواليس حوارات الفصائل بالقاهرة.. اتفاق الهدنة يقترب.. والفصائل رفضت عزام بالإجماع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستُعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستُعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

شمالي: بدأنا مفاوضات لحل إضراب الموظفين واضطررنا للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية

شمالي: بدأنا مفاوضات لحل إضراب الموظفين واضطررنا للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

منوعات

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على &#34;لوك&#34; جديد

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على "لوك" جديد

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية &#34;شو حلو&#34;

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية "شو حلو"

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: &#34;الطلاق أحلى شي&#34;

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: "الطلاق أحلى شي"

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

رسالة &#34;مؤثرة&#34; من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

رسالة "مؤثرة" من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

عربي

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام