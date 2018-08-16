غوتيريش: نرحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. أطالب بدعم جهود منع التصعيد بغزة

رام الله - دنيا الوطنرحّب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بقرار السلطات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري؛ لمرور البضائع إلى قطاع غزة، طالباً من جميع الأطراف دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة مع مصر لمعالجة الأزمة في القطاع.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، أعادت فتح معبر كرم أبو سالم صباح أمس الأربعاء، والمغلق منذ نحو ستة أسابيع، بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.ويعتبر معبر كرم أبو سالم حيوياً للاقتصاد شبه المنهار لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، والذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عقد، لكن إسرائيل أغلقته أمام معظم البضائع، ما عدا المواد الغذائية والأدوية للضغط على حركة حماس التي تدير القطاع.وقال غوتيريش في بيان: "متشجع لرؤية هؤلاء المعنيين، وقد استجابوا للنداءات بتجنب التأثير المدمر لأزمة أخرى على السكان المدنيين في غزة وحولها".ودعا كل الأطراف لدعم الجهود التي يقودها مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومصر؛ لتجنب التصعيد والتعامل مع كل القضايا الإنسانية في غزة، وعودة السلطة الفلسطينية إليها.وجاء فتح المعبر مع تكهنات، حول إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين، ومن الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس.