ماندلبليت يدعو لإعادة النظر بقرار منع المرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج
رام الله - دنيا الوطن
دعا أفيخاي ماندلبليت، النائب العام الإسرائيلي، لإعادة النظر في رفض الحكومة الإسرائيلية، السماح للعديد من المرضى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطيرة، بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية والخارج، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
دعا أفيخاي ماندلبليت، النائب العام الإسرائيلي، لإعادة النظر في رفض الحكومة الإسرائيلية، السماح للعديد من المرضى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطيرة، بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية والخارج، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ترفض السماح للعديد من الجرحى الفلسطينيين بمغادرة القطاع، تحت حجة قرابتهم من الدرجة الأولى مع نشطاء في حركة حماس.
يذكر، أن وزارة الصحة الفلسطنية في قطاع غزة، قد أكدت أن هناك 18 ألف إصابة بين المواطنين الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس، فيما استشهد 168 آخرون.
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