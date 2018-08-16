اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل الموطنين.





يشار إلى أن قوات الاحتلال، تواصل بشكل يومي اقتحامها لمناطق الضفة الغربية، وتشن حملة اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قوات من الجيش اعتقلت، فجر اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من مناطق عدة بالضفة الغربية.