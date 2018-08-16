شؤون فلسطينية

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

الجمعة 2018/08/17: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/08/19: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 30-20 29-19 بيت لحم 31-20 30-20 29-19
رام الله والبيرة 29-19 28-19 27-18 طولكرم 31-25 31-25 30-24
نابلس 32-21 31-21 30-20 قلقيلية 31-25 31-25 30-24
جنين 35-22 34-22 33-21 سلفيت 31-20 30-20 29-19
طوباس 35-22 34-22 33-21 روابي 32-21 31-21 30-20
الخليل 30-19 29-19 28-18 غزه 30-26 30-26 30-26
أريحا 41-26 40-26 39-26 خانيونس 30-26 30-26 30-26
الأغوار الشمالية 39-24 38-24 37-23 رفح 31-25 31-25 31-25

أخبار ذات صلة

غوتيريش: نرحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. أطالب بدعم جهود منع التصعيد بغزة

غوتيريش: نرحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. أطالب بدعم جهود منع التصعيد بغزة

ماندلبليت يدعو لإعادة النظر بقرار منع المرضى الفلسطينيين بمغادرة القطاع لتلقي العلاج

ماندلبليت يدعو لإعادة النظر بقرار منع المرضى الفلسطينيين بمغادرة القطاع لتلقي العلاج

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف كواليس حوارات الفصائل بالقاهرة.. اتفاق الهدنة يقترب.. والفصائل رفضت عزام بالإجماع

"دنيا الوطن" تكشف كواليس حوارات الفصائل بالقاهرة.. اتفاق الهدنة يقترب.. والفصائل رفضت عزام بالإجماع

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة

هذا ما دار في الجلسة المُغلقة للمجلس المركزي الفلسطيني

هذا ما دار في الجلسة المُغلقة للمجلس المركزي الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

الجبهة الشعبية- القيادة العامة تُشارك في حوارات القاهرة

الجبهة الشعبية- القيادة العامة تُشارك في حوارات القاهرة

أبو مرزوق: لقاءات القاهرة تبحث الاتفاق على موقف وطني جامع للتهدئة مع إسرائيل

أبو مرزوق: لقاءات القاهرة تبحث الاتفاق على موقف وطني جامع للتهدئة مع إسرائيل

الزعنون: دورة المجلس المركزي ستُناقش قضايا مهمة.. يجب إنهاء الانقسام قبل تحوله لانفصال

الزعنون: دورة المجلس المركزي ستُناقش قضايا مهمة.. يجب إنهاء الانقسام قبل تحوله لانفصال

إغلاق (معبر رفح) ابتداءً من الاثنين حتى السبت بسبب عيد الأضحى

إغلاق (معبر رفح) ابتداءً من الاثنين حتى السبت بسبب عيد الأضحى

منوعات

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: &#34;الطلاق أحلى شي&#34;

حسام جنيد يُفاجئ جمهوره بانفصاله عن إمارات رزق: "الطلاق أحلى شي"

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

فرق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس بسيطاً

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

أقوى سخرية من حياة الجزائري يونس بنجيما بعد انفصال كورتني كارديشيان عنه

رسالة &#34;مؤثرة&#34; من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

رسالة "مؤثرة" من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

حلا شيحة تتلقى عرضا ماليا مُغرياً من خليجي مقابل هذا الشيء

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

ممثل &#34;باب الحارة&#34; يرتبط بملكة جمال لبنانية

ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية

هل تذكرون كليب &#34;سيب إيدي&#34;؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

هل تذكرون كليب "سيب إيدي"؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: &#34;وش الخير مليان بوتوكس&#34;

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: "وش الخير مليان بوتوكس"

عربي

السودان.. وفاة 22 تلميذاً وامرأة غرقا في النيل

السودان.. وفاة 22 تلميذاً وامرأة غرقا في النيل

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي