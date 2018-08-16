الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





الجمعة 2018/08/17: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





السبت 2018/08/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





الأحد 2018/08/19: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 30-20 29-19 بيت لحم 31-20 30-20 29-19 رام الله والبيرة 29-19 28-19 27-18 طولكرم 31-25 31-25 30-24 نابلس 32-21 31-21 30-20 قلقيلية 31-25 31-25 30-24 جنين 35-22 34-22 33-21 سلفيت 31-20 30-20 29-19 طوباس 35-22 34-22 33-21 روابي 32-21 31-21 30-20 الخليل 30-19 29-19 28-18 غزه 30-26 30-26 30-26 أريحا 41-26 40-26 39-26 خانيونس 30-26 30-26 30-26 الأغوار الشمالية 39-24 38-24 37-23 رفح 31-25 31-25 31-25

رام الله - دنيا الوطنهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموجدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: