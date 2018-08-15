إصابة إسرائيلي في عملية طعن بتل أبيب والخلفية جنائية





وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات من الشرطة الاسرائيلية توجهت الى مكان عملية الطعن، والتي أكدت ان خلفية الحادث جنائية.









رام الله - دنيا الوطنأصيب اسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، بعد تعرضه لعملية طعن وقعت مساء اليوم الأربعاء في مجمع (سارونا) بتل أبيب، بحسب ما أفاد به موقع القناة السابعة الإسرائيلية.