أدوات شعوذة ومبالغ مالية كبيرة تضبطها الشرطة والاستخبارات في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والاستحبارات العسكرية في ساعات متاخرة من مساء امس الثلاثاء، أوراقا وأدوات تستخدم في عملية الشعوذة و ومبالغ مالية كبيرة جمعت بعد استغلال المواطنين والنصب والاحتيال عليهم في مدينة بيت لحم.وفي التفاصيل، صرح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن معلومات وصلت لادارة مكافحة المخدرات بالشرطة والاستخبارات العسكرية، تفيد بوجود مواد مخدرة داخل منزل احد الاشخاص في مدينة بيت لحم وانه يقوم باعمال السحر والشعوذة.وعلى الفور تحركت قوات مشتركة من الشرطة والاستخبارات بعد الحصول على اذن تفتيش من جهات الاختصاص.وقال ارزيقات: "اثناء عملية التفتيش تم ضبط 6 حبات مخدرة و اوراق عليها كتابات تدل على الشعوذه ومبلغ عشرة الاف دولار و 2460 دينار و 141700 شيكل و10 ليو روماني وذهب بقيمة 50 الف شيكل".واضاف: "العمل جاري لاحضار الشخص المشتبه به بهذه الاعمال فيما تم التحرز على المواد لحين احالتها لجهات الاختصاص".وبين ان قانون العقوبات الاردني المطبق في فلسطين يمنع ويعاقب على اعمال الشعوذه بالحبس او الغرامة.