عشراوي: جلسة ثانية للمجلس المركزي ستعقد بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة



وفيما يتعلق بما تم مناقشته خلال الجلسة المغلقة لليوم الأول من اعمال المجلس المركزي الفلسطيني التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء، والتي حملت اسم "دورة الشهيد رزان النجار، الانتقال من السلطة الى الدولة"، أكدت عشراوي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، ان الجلسة شهدت استكمالا لخطاب الرئيس الفلسطيني الذي أدلاه بداية أعمال الدورة الـ29 للمجلس.



وأشارت عشراوي، إلى أنه تم تناول ملف المصالحة بشكل أساسي، بالإضافة الى التركيز على الوضع الدخلي في منظمة التحرير، ومطالب الرئيس خلال خطابه في اللجنة العمومية للأمم المتحدة.



وأوضحت عشراوي أنه سيتم اتخاذ عدة قضايا مهمة خلال الجلسة المغلقة في اليوم الثاني من أعمال المجلس المركزي، والتي سنعقد صباح غدٍ الخميس، قائلة: "لدينا متابعات للقرارات السابقة التي صدرت عن المجلس الوطني والمركزي، بالإضافة الى الاتفاقيات والخطوات العملية لتنفيذها ستناقش كلها في الجلسة المغلقة الثانية صباح غدٍ الخميس".

خاص دنيا الوطنكشفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيتم عقد جلسة ثانية للمجلس المركزي الفلسطينية، بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة.