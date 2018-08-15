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شؤون فلسطينية

هذا ما دار في الجلسة المُغلقة للمجلس المركزي الفلسطيني

هذا ما دار في الجلسة المُغلقة للمجلس المركزي الفلسطيني
خاص دنيا الوطن
أكد عاطف أبو سيف، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، المتحدث باسم حركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استمر في تقديم وجهة نظره خلال جلسة المجلس المركزي المغلقة، في ظل الأحداث الجارية، والتحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال أبو سيف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الرئيس قال إننا امام امتحانات عصيبة ومجموعة من الاختبارات في ظل التطورات ويجب تجاوزها".

وأضاف: "تحدث الرئيس كذلك خلال الجلسة حول الملف السياسي والمصالحة الفلسطينية، والملف الوطني برمته".

وأوضح أبو سيف، أن جلسة المجلس المركزي المغلقة، ستُستكمل صباح غدٍ الخميس، عند الساعة العاشرة والنصف، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن المخرجات النهائية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الرئيس، سيشارك في الجلسة بيومها الثاني.

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