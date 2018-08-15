أبو سيف: الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس المركزي، المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن الحالة الفلسطينية أمام اختبارات صعبة، وتتطلب نقاشاً وقرارات مهمة.







وأوضح أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس محمود عباس، وضع المجلس المركزي بجملة التحديات التي تواجه القضية الوطنية، والأسباب التي يجب العمل وفقها لمواجهتها.







وأضاف أن خطاب الرئيس كان تاريخياً وشاملاً وصريحاً، وقف فيه على مجمل الواقع الفلسطيني، ملامساً الهموم التي تواجه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجد.

