شمالي: بدأنا مفاوضات لحل إضراب الموظفين واضطررنا للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية

كشف مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة ماتياس شمالي، عن بدء مرحلة الحوار والتفاوض مع الموظفين، حول قرار فصل عدد منهم، لافتاً إلى أن إدارة الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق، يقضي بوقف الاحتجاجات.





وأوضح شمالي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوكالة لا تزال لا تملك المال، وبحاجة للمال من أجل تطبيق أي اقتراحات، منوهاً إلى أن (أونروا) لديها أزمة مالية كبيرة.





وأضاف: "الوكالة اضطرت للاستدانة من ميزانية البرامج الأساسية، وهذا ينذر بخطر شديد في حال لم تحل هذه الأزمة، لافتاً إلى أن العام الدراسي المقرر أن يبدأ نهاية الشهر الجاري لم يتخذ بعد.





وتابع: "القرار يرجع للمفوض العام، لأن الأمر يتعلق في كافة مدارس بمناطق العمليات الخمسة"، لافتاً إلى أنه لم يقرر إن كان العام الدراسي سيبدأ أم يؤجل بسبب الأوضاع المالية.





وطالب شمالي المجتمع الدولي، بالاستمرار في دعم منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها (أونروا)، وذلك لاستمرار الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، وبدون ذلك فإن الوضع في قطاع غزة، سيزداد سوءاً وتدهوراً.





خاص دنيا الوطن - محمد عوضأما فيما يتعلق بالوضع العام في قطاع غزة، قال شمالي: "يجب أن ينتهي الحصار على غزة، وعلى القيادة الفلسطينية، أن تبحث عن حلول فيما يخص الوحدة الوطنية؛ لكي يتم تجنب كافة العقبات والمشكلات التي تتعلق بالفلسطينيين".