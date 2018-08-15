هواش: مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي رسالة للرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد هواش: إنَّ مُقاطعة الفصائل الفلسطينية لدورة المجلس المركزي الـ 29 رسالة سياسية قوية للسلطة الفلسطينية، ومُنظمة التحرير، بأنَّ هناك مَواقف سياسية للفصائل الفلسطينة، يَجب الاستماع إليها، والتعامل معها بكل جدية مع الأصوات السياسية التي تُعد طرفًا أساسيًا في منظمة التحرير.وأضاف هواش، لقناة (الغد)، أنَّ هذه المقاطعة، تشكل تحديًا لقيادة السلطة الفلسطينية، وإدارة الرئيس محمود عباس، على الرُغم من أنَّ هذه الفصائل، مُتفقة منْ حيث الأساس على الصيغة العامة لإدارة الرئيس محمود عباس، السياسية في مُواجهة (صفقة العصر)، وفي مواجهة الموقف الإسرائيلي.