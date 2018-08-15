الغول: غياب الشعبية وامتناع الديمقراطية لا يُلغي دورهما في منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول: إن غياب الجبهة الشعبية، وامتناع الجبهة الديمقراطية، لا يُلغي دورهما في منظمة التحرير، مشيرًا إلى أن الجبهة الديمقراطية، أكدت في بيانها الصادر عن المكتب السياسي، أنها معنية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وموقعها، ودورها الفاعل في داخل هيئات المنظمة.وأضاف الغول خلال لقاء على قناة (الغد) الإخبارية، أن الوضع مختلف بالنسبة لحركتي حماس والجهاد، إذ إنهما ليسا أعضاء في المنظمة، ورغم ذلك تمت دعوتهما لحضور الاجتماعات.وأوضح الغول، أنَّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يُمثل الشعب العربي الفلسطيني بكل تطلعاته، وبكل ألوان طيفه السياسي والفكري والعقائدي.ويجتمع اليوم الأربعاء، المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ 29 وسط مقاطعة معظم الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية.