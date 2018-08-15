الجبهة الشعبية- القيادة العامة تُشارك في حوارات القاهرة

رام الله - دنيا الوطنتلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، دعوةً من القيادة المصرية؛ للمشاركة في الحوارات، التي ستجري الخميس في القاهرة.ويرأس وفد الجبهة، الدكتور طلال ناجي، الأمين العام المساعد، ويضم الوفد، عضوي المكتب السياسي أنور رجا، وخالد جبريل، وعضو اللجنة المركزية، إسماعيل مخللاتي، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والمخاطر التي تعصف بالساحة الوطنية، وفي المشاريع والأوراق والمبادرات التي تطرح على خلفية مفاعيل ما يسمى بـ (صفقة القرن)، بالإضافة إلى البحث المعمق في العقبات التي تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية.