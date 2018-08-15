حماس: ناقشنا في القاهرة مع الفصائل كيفية التوصل لتهدئة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأجرى وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية، التي وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة.وقال موقع حركة (حماس): إن الوفد الذي ضم أعضاء من المكتب السياسي في الداخل والخارج، التقى بوفود حركة الجهاد الإسلامي، وحركة الأحرار، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين، وحركة المقاومة الشعبية، حيث تناولت اللقاءات ثلاث قضايا، هي: الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، وملف التهدئة، والمصالحة الفلسطينية.ودار خلال اللقاءات مع قادة الفصائل، نقاش مستفيض حول الاحتياجات الفلسطينية، ومتطلبات نجاح التهدئة، وسبل تحقيق المصالحة، مشددين على أهمية التحرك الجمعي، الذي يمثل الكل الوطني من منطلق الشراكة.واستعرض وفد الحركة، خلاصة الجهود المصرية والحوارات التي أجرتها حركة حماس مع الأطراف المختلفة في الملفات الثلاثة، مثمناً الجهود المصرية والحرص على إنجاحها.وعبر الوفد الحمساوي، عن استغرابه من حجم الإشاعات غير الصحيحة، التي يجري ترويجها حول حقيقة ما يدور من حوارات ولقاءات.ومن المتوقع، أن يصل خلال الساعات المقبلة، باقي وفود القوى والفصائل الفلسطينية، خاصة فصائل منظمة التحرير لاستكمال المشاورات في الملفات الثلاثة، إذ يجري بلورة موقف فلسطيني موحد، وتحقيق رؤية وطنية للتعامل مع هذه الملفات.