لدعم الليرة التركية.. قطر تستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر.وأفادت الرئاسة التركية، في بيان نشرته وكالة (الأناضول)، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أجريا محادثات في المجمع الرئاسي بعاصمة تركيا أنقرة، وتبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.وقالت الرئاسة التركية: إن "الأمير آل ثاني أعلن خلال المحادثات أن قطر ستخصص لتركيا استثمارات أجنبية مباشرة، بمبلغ قدره 15 مليار دولار"، فيما أعرب الزعيمان التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات بين تركيا وقطر في جميع المجالات.يذكر، أن الاقتصاد التركي، يواجه مشاكل أزمات بسبب انهيار عملة الليرة، التي وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار الأمريكي، الذي بلغ سعره 7.06 ليرات تركية؛ ليتراجع لاحقاً إلى حوالي 6، حيث فقدت العملة التركية نحو 40 %من قيمتها منذ بداية العام.