شؤون فلسطينية

حماس: الرئيس عباس وحركة فتح يواصلون الاستهتار بالقوى الأخرى

حماس: الرئيس عباس وحركة فتح يواصلون الاستهتار بالقوى الأخرى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادة حركة فتح، يواصلون مسلسل الإقصاء والتفرد بالقرار الفلسطيني، والاستهتار بكل المكونات الفلسطينية الأخرى، وعدم الالتفاف إلى تكوين توافق ما على أيٍ من القضايا الوطنية، أو النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف قاسم في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): وصل الرئيس الفلسطيني منطق التفرد بالقرار إلى عقد "المجلس المركزي" بدون مشاركة أي من القوى السياسية الوازنة والفاعلة، ليتحول هذا المجلس إلى تجمع يمثل من أسماهم "تيار الرئيس في المنظمة والسلطة فقط"، وبالتأكيد ستكون قرارات المركزي، حبرًا على ورق؛ نتيجة منع قيادة السلطة لتحويل هذه القرارات إلى برامج على الأرض؛ لتبقى الحالة الفلسطينية تراوح مكانها، بل إن استمرار حالة الانسداد، سيؤدي إلى تراجعها.

وأوضح، أن عقْد المجلس المركزي بدون توافق وطني على عقده ابتداءً، والمقاطعة الواسعة لهذه الجلسة من داخل منظمة التحرير وخارجها، يعني أن الرئيس عباس نقل الانقسام والخلاف هذه المرة إلى داخل منظمة التحرير ومؤسساتها، ليضيف مزيدًا من التعقيد على الحالة الفلسطينية، ويزيد من حالة التفسخ والتشرذم في النظام السياسي الفلسطيني، ويعمق من الانقسام الواضح في الحركة الوطنية الفلسطينية الذي بدأ مع توقيع اتفاق أوسلو.

وتابع: هذا الإضعاف المتواصل للجبهة الداخلية الفلسطينية بسبب سلوك التفرد، الذي تتبعه قيادة حركة فتح، ألقى بظلال ثقيلة على قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على بلورة رؤية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأغرى القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة على محاولة تمرير رؤيتها لتصفية القضية الفلسطينية.

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