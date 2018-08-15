أبو مرزوق: لقاءات القاهرة تبحث الاتفاق على موقف وطني جامع للتهدئة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفد حركته، يواصل لقاءاته حتى غدًا، مع مجمل فصائل الشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة الفاعلة بدون استثناء، وبحضور لافت، وبرعاية مصرية، لبحث التهدئة.وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إن اللقاءات تبحث الاتفاق على موقف وطني جامع متعلقًا بالتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحققة لمصالح ومطالب شعبنا الفلسطيني، ومكرسًا لوحدته ومحافظًا على مقاومته ومرسخًا لحقوقه.