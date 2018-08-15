انطلاق أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي الفلسطيني برام الله





وفي بداية أعمال الدورة التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، قرأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني النصاب القانوني للمجلس المركزي.





يشار إلى عددا من الفصائل على رأسها حركة حماس والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي، أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني.









رام الله - دنيا الوطنانطلقت اعمال الدورة الـ29 للمجلس المركزي الفلسطيني اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله والتي حملت اسم "دورة الشهيد رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة".