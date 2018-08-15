اغلاق معبر رفح ابتداءً من يوم الاثنين بسبب عيد الاضحى



يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قد أعلنت أمس الثلاثاء خلال جلستها الاسبوعية بمدينة رام الله، عن تعطيل كافة الدوائر الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين وحتى مساء يوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت ادارة معبر رفح البري، ان المعبر سيتوقف عن العمل في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين 20/8/2018 وحتى يوم السبت 25/8/2018، وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.وأشارت الادارة إلى أنه سيتم استئناف العمل على معبر رفح البري ابتداءً من يوم الاحد 26/8/2018.