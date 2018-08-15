طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلتان (السادسة والسابعة) من كشف (8/2).وعلى المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد الساعة 6 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما على المسافرين ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.