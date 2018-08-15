نمورة: 7 اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات جاهزة للتوقيع بين فلسطين والبوسنة

رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة اليوم عن زيارة لرئيس البوسنة والهرسك بكر عزت بيجوفيتش في 28 من الشهر الجاري تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس .وشدد نمورة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم، على أهمية هذه الزيارة حيث سيبحث الطرفان تطوير وتعميق وتمكين العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف نمورة أنه سيكون هناك مراسم استقبال رسمية بين الرئيس محمود عباس ورئيس البوسنة والهرسك والوفد المرافق له اضافة الى لقاء ثنائي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي .كما أشار نمورة الى لقاء سيجمع الوفد الضيف مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لوضع الوفد بصورة ما يجري على الارض من استيطان وانتهاكات بحق شعبنا.وأوضح نمورة أن هناك 7 اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات جاهزة للتوقيع بين الجانبين.