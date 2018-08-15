غنيم يبحث احتياجات بلدتي كفر صور وجيوس





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم احتياجات بلدتي كفر صور وجيوس خلال لقائه بهم في اجتماعين منفصلين، والتي تتعلق بزيادة كميات المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتوفير مشاريع مياه تضمن تحسين الوضع المائي في كلا البلدتين.حيث تركزت مطالب كفر صور على اقامة خزان مياه بسعة 500 متر مكعب والتي تساهم في توفير كميات المياه بالاضافة الى مساعدتهم في مد خط مياه ناقل لتحسين عملية ضخ المياه واستدامتها حيث قامت البلدية بتخصيص ارض للمشروع.وتمثلت مطالب جيوس بحاجتها الى حل مشكلة مضخة الدفع حتى يحصل اهالي المنطقة على الحصة المائية المخصصة لهم كون قدرة المضخة الحالية ضعيفة وبالتالي تتفاقم مشكلة جيوس في المياه بالاضافة الى ضرورة انشاء خزان مائي جديد بدل الخزانالحالي المتهالك.من جانبه أكد الوزير غنيم ان هذه المطالب ستدرس بشكل فني ومالي من قبل الطواقم المختصة وان سلطة المياه ستعمل على إدراج الاحتياجات ضمن الاولويات وبما يتوائم مع موازنة المشاريع للعام القادم لحل مشكلة هذه المناطق، الى جانبايعازه للطواقم الفنية لدراسة وضع مضخة جيوس بشكل سريع وعاجل بهدف رفع كمية المياه المزودة للبلدة وحل الاشكالية