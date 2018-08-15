محيسن: القيادة الفلسطينية لن تخضع والمركزي ينعقد بصلاحيات ممنوحة من المجلس الوطني

قال عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح د .جمال محيسن ان المجلس المركزي ينعقد هذة المره مخولا بصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني ،مطالبا بعض الفصائل الفلسطينية تجاوز الخلاف عند بعض القضايا والمشاركة في الدورة التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية .





وقال محيسن في حديث لاذاعة موطني اليوم الأربعاء :" ستنعقد دورة المركزي ضمن ظروف معقده ، واشار الى مسعى الاداره الامريكيه لتنفيذ ما يسمى بصفقه القرن دون الاعلان عنها بالتنسق مع دولة الاحتلال اسرائيل وبعض العرب .





ولفت محيسن الى الدرجة العالية من الأهمية لدورة المركزي التي ستنطلق مساء اليوم في مقر الرئاسة في رام الله وقال :" ان المركزي ينعقد هذه المرة مخولا بصلاحيات ممنوحة المجلس الوطني الفلسطيني حسب قراراته في الدورة 23





وأعرب عن توقعاته بصدور قرارات تصعد المواجهه مع الاحتلال والاداره الامريكيه .





وشدد محيسن على أن القيادة صامدة وصلبة ولن تخضع لاي جهة ايا كانت ، وقال :" لقد لوح الرئيس محمود عباس اكثر من مره بانه لن يكون هناك التزام من جانبنا مالم لم تلزم اسرائيل بالاتفاقيات





ورأى عضو مركزية فتح ان الحاله الفلسطينه كان بالامكان ان تكون افضل لو استجابت حماس ونفذت اتفاق المصالحه





وطالب فصائل فلسطينية بتجاوز بعض القضايا الخلافية والمشاركة في هذه الدورة الهامه للمجلس المركزي .

رام الله - دنيا الوطن