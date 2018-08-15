وزير الاوقاف يزور مقر حجاج فلسطين في مخيمات لبنان

زار الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية اهلنا حجاج فلسطين في مخيمات لبنان الشقيق في مقر اقامتهم بمكة المكرمة .





وأكد ادعيس خلال لقائه على ضرورة التواصل مع أشقائنا الفلسطينين في جميع أماكن تواجدهم، وأن الفلسطينين في لبنان ما هم إلاّ جزء من أبناء الشعب الفلسطيني وأن سيادة الرئيس محمود عباس يدرس كافة السبل لمساعدتهم وتقديم الدعم لهم وتعزيز صمودهم لأن الهم الفلسطيني هم واحد .





وأضاف ادعيس " أن لقائنا هذا بمكه المكرمة كأبناء فلسطين في الداخل والشتات هو تأكيد على وحدت الشعب والهم والحال الفلسطيني".





واطلع ادعيس اعضاء البعثة على الاوضاع الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في الداخل خاصة في مدينة القدس التي تتعرض هي والمسجدين الاقصى والابراهيمي للانتهاكات اليومية من قبل المستوطنين .





بدوره قدم الشيخ حسين الحج موسى مسؤول حملة الحج لمخيمات لبنان شكره لوزير الاوقاف على متابعته المباشرة والمستمرة لحجاج فلسطين في لبنان ، وأطلعه على أوضاع مخيمات اللجوء والشتات بلبنان داعيا إلى مواصلة بذل الجهود في دعم صمود أهل المخيمات في الشتات .





رام الله - دنيا الوطن