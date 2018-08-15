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شؤون فلسطينية

الشاعر يؤكد الحرص على استدامة الامن الغذائي للفئات المهمشة

الشاعر يؤكد الحرص على استدامة الامن الغذائي للفئات المهمشة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور إبراهيم الشاعر - وزير التنمية الاجتماعية برنامج الغذاء العالمي الى العمل على مضاعفة الجهود كضمان الأمن الغذائي للفئات المهمشة والفقيرة في فلسطين من خلال حث الدول المعنية عل الوفاء بالتزاماتها بالحد من الفقر والقضاء على الجوع.

وأكد الشاعر على ان الحكومة وبالرغم من ممارسات الاحتلال وسيطرته على معظم الأراضي الزراعية تبذل جهودا كبيرة من اجل تحقيق السيادة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي للفئات الفقيرة والمهمشة من خلال تعزيز دور صغار المزارعين والفلاحين في ضمان تحقيق الأمن الغذائي. 

كما بحث الشاعر مع ممثل برنامج الغذاء العالمي الجديد في فلسطين ستيفن كيرني، ضرورة العمل على استمرار المساعدات الغذائية، مؤكدا على أهمية استدامة المساعدات الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في فلسطين حيث تمتلك فلسطين أهمية خاصة ما يحتم على البرنامج ضمان عمله في الأراضي الفلسطينية وعدم التأثر بالظروف الاقليمية.  

جاء ذلك خلال اللقاء التعارفي الأول للوزير الشاعر، صباح اليوم، بممثل برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ستيفن كيرني، لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة. 

وأكد د. ابراهيم الشاعر على ضرورة التعاون المشترك واستمرار التواصل الفعال بين الوزراة وبرنامج الغذاء العالمي في المرحلة القادمة بما يخدم الفئة المستهدفة من البرنامج، وتطوير وسائل التدخل لهذه الفئات كما أبدى الوزير تفهمه للضغوط التي يعانيها برنامج الغذاء العالمي نتيجة ضعف التمويل، وحث الشاعر كيرني على ضرورة البحث عن المزيد من التمويل وتنويع مصادر التمويل لضمان تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين .

وشدد الشاعر على ضرورة وضع اطار استراتيجي لموضوع الأمن الغذائي على المستوى الوطني وتحمل كافة الجهات والمنظمات الدولية مسؤولياتها في توفير الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، موضحا أهمية التنوع في الأصناف الغذائية التي تراعي احتياجات المواطنين الغذائية والتغذوية ذات الأهمية الصحية والاهتمام بالتصنيع الغذائي.

ومن جانبه أكد كيرني على استمرار دعم البرنامج للشعب الفلسطيني بسبب استمرار الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وطالب الوزارة بضرورة التعاون المشترك لضمان استمرار البرنامج وحمايته خاصة في ظل ضعف التمويل المقدم من الدول المانحة.

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