البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في ورشة الطاقة المتجددة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشارك البنك الإسلامي الفلسطيني في ورشة الطاقة المتجددة التي عقدت في محافظة الخليل بدعوة من مشروع "مجتمعات مزدهرة" وبالتعاون مع مشروع الطاقة الفلسطيني، وبحضور مندوبي بلديات محافظة الخليل وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الى جانب عدد أخر من الحضور والمختصين في مجال الطاقه المتجدده.وتأتي مشاركة البنك في الورشة كنموذج واقعي على إستخدام الطاقة النظيفة، حيث قام البنك مؤخراً بتشغيل عدد من فروعه بإستخدام الألواح الشمسية ويعمل البنك على زيادة عدد الفروع والتي بلغت 14 فرعاً ومكتباً موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.وقدم السيد نزار بالي مدير منطقة الجنوب في البنك، عرضاً تفصيلياً للحضورعن مشروع الطاقة المتجددة في البنك الذي يهدف بالدرجة الأولى الى حماية البيئة وتقليل الضرر الناتج تجاهها، لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم في التقليل من الانبعاثات الغازية الضارة بكميات كبيرة، بالإضافة الى تكلفة المشروع ومقدار توفيره على البنك.وشرح بالي للحضورالطرق الأنسب لتمويل هذا المشروع ضمن صيغ التمويل الإسلامي، كما أجاب على العديد من الأسئلة والإستفسارات، وتخلل الشرح عرضاً لفلم قصير يتحدث عن مشروع الطاقة المتجددة في البنك الإسلامي الفلسطيني مدعوماً بالاحصائيات والأرقام التي تؤكد فاعلية الطاقة النظيفة، وأبدى الحضورإعجابهم بتجربة البنك الرائده وبصيغ التمويل الإسلاميه لتمويل مشاريع الطاقه المتجددة.