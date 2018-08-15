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النضال الشعبي: سنشارك باجتماعات المجلس المركزي

النضال الشعبي: سنشارك باجتماعات المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عوني أبو غوش ، أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، عضو المجلس المركزي الفلسطيني حرص الجبهة على المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي تأكيداً على دور ومكانة ووحدانية منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وبخاصة المجلس المركزي الفلسطيني ، مضيفاً أن الجبهة قررت المشاركة في دورة المجلس كونه محطة وطنية للمراجعة والتقييم واستنهاض كل القوى في معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية ، معتبراً أن جدول أعمال المجلس مهم جداً وهذه الدورة ستكون مختلفة عن سابقاتها بحيث ستكون لها مخرجات عملية وملموسة على الصعيد السياسي وعلى صعيد القرارات التي سيتمخض عنها اجتماع المجلس .

وقال أبو غوش أن المجلس المركزي مطالب بالتصدي للمخططات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا وتسعى لفرض حلول منقوصة وفرض ما يسمى صفقة القرن أمريكياً والتي يتزامن عرضها مع إقرار ما يسمى قانون " القومية " العنصري من قبل الكنيست الإسرائيلي .

وأكد أبو غوش ضرورة أن يتمخض عن المجلس المركزي قرارات مهمة نحو تفعيل وتطوير عمل اللجنة الوطنية العليا التي شكلت مؤخرا من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية وفق خطة عمل إستراتيجية تساهم بتعزيز المواطن المقدسي على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة بما في ذلك الإسراع بتشكيل أمانة القدس الكبرى لمواجهة كافة المخططات التي تستهدف مدينة القدس .

ودعا إلى سرعة العمل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفتح حوار وطني جاد ومسؤول بين كافة القوى والفصائل وإدارة حوار وطني في إطار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية .

وطالب أبو غوش المجلس المركزي بامتلاك المبادرة السياسية والاستمرار بالهحوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني لكسب الموقف الدولي والعربي وعزلة إسرائيل والإدارة الأمريكية ، واتخاذ قرار واضح بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل وتغيير القواعد والانتقال من السلطة للدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها واتخاذ إجراءات لتكريس مكانة الدولة واقعياً ، بتطوير آليات الاشتباك وفرض وقائع مادية على الأرض . 

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