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أبو دياك يبحث مع الشرطة سبل تعزيز الشراكة والتعاون

أبو دياك يبحث مع الشرطة سبل تعزيز الشراكة والتعاون
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العدل، علي أبو دياك اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير، العميد إبراهيم أبو عين، بحضور المقدم وفاء شرقاوي، عضو اللجنة التوجيهية للنوع الاجتماعي في الشرطة، والمقدم وفاء الحسين، رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة، فيما يخص القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتقييم نتائج وتوصيات ورشة العمل الأخيرة بين وزارة العدل والشرطة الفلسطينية، بعنوان قصور القوانين الفلسطينية بحقوق العاملات في القطاع الأمني والمدني.

وأكد وزير العدل على أهمية متابعة العمل والتنسيق لمراجعة وتطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية الداعمة والمساندة لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتحقيق حقوق العاملات بالقطاع الأمني والمدني، وتجسيد سيادة القانون والمساواة بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية.

وأشاد العميد أبو عين بالجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصتص، وخاصة الإدارة العامة للتخطيط والتطوير والشرطة الفلسطينية، والتي تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات القطلعية والخطط التنفيذية والارتقاء بالتشريعات الفلسطينية.

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