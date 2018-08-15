الأغا تلتقي أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - دنيا الوطنالتقت د. هيفاء الأغا، وزيرة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة بحضور كادر من الوزارة.استهلت الأغا الاجتماع بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعربت عن تمنياتها بأن يعيده الله علينا، وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعادت لوطننا وحدته، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.أكدت الأغا على أهمية دور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتعاون بين كافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، للعمل على الحد من العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية تارة من إجراءات الاحتلال، وتارة أخرى على الصعيد المجتمعي.وقدمت الأغا لمحة عن التقرير الأول للفريق الوطني لدولة فلسطين، لتقريرها الأول حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) في جنيف، وأن صياغة التقرير تمت بمصداقية وشفافية، فقد رصد التقرير الصورة العامة الحقيقية والتفصيلية للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، وأشادت بدور الفريق الوطني.وناقش الحضور الأولويات القانونية والتشريعية، التي سيتم العمل عليها العام 2018 من قبل كل وزارة أو مؤسسة وفقاً لاختصاصها لهذا العام، والعمل على إعداد مذكرات قانونية ومشاريع التشريعات اللازمة لإدراجها على جلسات مجلس الوزراء.