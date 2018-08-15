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جامعة (خضوري) تُنظم أولى جلسات امتحان المستوى لأكثر من 1000 من طلبتها

جامعة (خضوري) تُنظم أولى جلسات امتحان المستوى لأكثر من 1000 من طلبتها
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جامعة فلسطين التقنية– خضوري، أولى جلسات امتحان المستوى لأكثر من ألف طالب وطالبة؛ لقياس مهاراتهم في الحاسوب واللغة الإنجليزية، من كليات وتخصصات الجامعة المختلفة لدرجة البكالوريوس في كلية الأعمال والاقتصاد، وكلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم التربوية.

من جانبه، بيّن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. سائد ملاك، أن الجامعة تهدف من عقد امتحانات المستوى للطلبة المقبولين لقياس مهارات الطلبة ومعارفهم، وتمكين جهات الاختصاص من إتمام عملية التسجيل الأكاديمي للفصل الدراسي الأول من العام 2018-2019م.

وأوضح د. ملاك، أن الجامعة- وفور بدء العام الأكاديمي- ستعمل على تنظيم أيام إرشادية للطلبة تساعدهم على فهم نظم الجامعة الأكاديمية، ومرافقها لتيسير انخراطهم في الحياة الجامعية والأكاديمية.

من جهته بين أ. هادي خليلية، رئيس قسم المساقات والامتحانات المحوسبة، أن الجامعة عقدت الجلسة الأولى من امتحانات المستوى للطلبة المتقدمين لكلية الأعمال والاقتصاد وكلية الآداب والعلوم التربوية وكلية العلوم وجرت الامتحانات بسلاسة، وعددهم 620 طالباً وطالبة، بينما سيتقدم الطلبة المتقدمون لباقي الكليات يوم غد الخميس، وأضاف أن هناك تزايداً في أعداد الطلبة المتقدمين عن الأعوام السابقة. 

يذكر أن فرع الجامعة في العروب، سيعقد امتحانات المستوى في اليوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتقدم حوالي 130 طالباً وطالبة، أما في فرع الجامعة في رام الله، فسيتقدم حوالي 150 طالباً وطالبة للامتحان في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

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