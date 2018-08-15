وزارة الاتصالات تطبيق "بنكي اون لاين" على الأجهزة الذكية العاملة بنظام ios

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق تطبيق "بنكي اون لاين" على نظام ios الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية، موضحة أن التطبيق، يأتي في إطار سعي الوزارة لاستغلال التقدم في مجال برمجة الهواتف الذكية وزيادة انتشار استخدام الهواتف الذكية في فلسطين.





وذكرت الوزارة، أن إطلاق التطبيق، يأتي استمراراً للجهود المبذولة في تطوير أنظمة تعمل على الأجهزة الذكية تخدم كافة شرائح المجتمع.





وقالت الوزارة في بيان صدر عنها وصل (دنيا الوطن) نسخه عنه: إن التطبيق يأتي في إطار تحقيق رؤية وتوجهات الوزارة للوصول إلى بنك إلكتروني، يقدم كافة الخدمات البنكية بشكل مميز وسريع، حيث توفر النسخة الجديدة للمستفيدين مجموعة من الخدمات الإلكترونية.





وذكر البيان، أنه يمكن للمستفيد من خلال تطبيق "بنكي أون لاين" الوصول إلى مجموعة من الخدمات الاستعلامية الخاصة به منها (خدمة الاطلاع على كشف الحساب- الاستعلام عن الدفعات المالية- تقرير بالشيكات الصادرة).





وقالت الوزارة: إن التطبيق يتيح مجموعة من الخدمات التفاعلية للمستفيد منها (إمكانية تحويل رصيد من حسابه إلى حساب أخر، إلغاء وتفعيل خدمة تنبيهات الرسائل القصير- تغير التوقيع المعتمد الخاص به).





وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيق من خلال الدخول باستخدام نظام الدخول الموحد الخاص به، وضمن إجراءات تراعي ضمان السرية والخصوصية للمستفيدين.





وبالإمكان الاستفادة من التطبيق من خلال تنصيبه على الأجهزة الذكية العاملة بنظام ios من المتجر الإلكتروني الخاص بشركة apple .





لمزيد من المعلومات حول التطبيق يمكنكم زيارة زاوية تطبيقات الهاتف المحمول على موقع الوزارة الإلكتروني، http://www.mtit.gov.ps

رام الله - دنيا الوطن