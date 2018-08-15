مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر في غزة، أولى اجتماعاته في مقر مجلس الأمناء، برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، رئيس مجلس الأمناء.
وافتتح الدكتور أبراش الاجتماع بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أن المجلس الجديد، تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في تطوير الجامعة، والمحافظة عل استقرارها، والعمل على تطوير أدائها الأكاديمي والإداري نحو الأفضل.
وخلال الاجتماع، انتخب أعضاء المجلس هيئة مكتب مجلس الأمناء، وجاء على النحو التالي:
الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، رئيساً، حسب المرسوم الرئاسي.
الدكتور خليل أبو فول، نائباً للرئيس.
المهندس حاتم أبو شعبان، أميناً للسر.
المهندس طارق زعرب، أميناً للمال.
كما استكمل المجلس تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة، حيث كانت على النحو التالي:
عقد مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر في غزة، أولى اجتماعاته في مقر مجلس الأمناء، برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، رئيس مجلس الأمناء.
وافتتح الدكتور أبراش الاجتماع بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أن المجلس الجديد، تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في تطوير الجامعة، والمحافظة عل استقرارها، والعمل على تطوير أدائها الأكاديمي والإداري نحو الأفضل.
وخلال الاجتماع، انتخب أعضاء المجلس هيئة مكتب مجلس الأمناء، وجاء على النحو التالي:
الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، رئيساً، حسب المرسوم الرئاسي.
الدكتور خليل أبو فول، نائباً للرئيس.
المهندس حاتم أبو شعبان، أميناً للسر.
المهندس طارق زعرب، أميناً للمال.
كما استكمل المجلس تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة، حيث كانت على النحو التالي:
اللجنة الأكاديمية، برئاسة الدكتور ناصر أبو العطا، اللجنة المالية، برئاسة المهندس طارق زعرب، اللجنة القانونية، برئاسة الأستاذ شرحبيل الزعيم، لجنة شؤون الموظفين، برئاسة الأستاذ وليد العوض، لجنة الإنشاءات والمباني، برئاسة المهندس حاتم أبو شعبان، لجنة متابعة كليات العلوم الطبية، برئاسة الدكتور حسن الزمار، لجنة العلاقات الدولية والإعلام، برئاسة الدكتور ماجد أبو رمضان، لجنة متابعة كلية الدراسات المتوسطة، برئاسة الدكتور عبد الله حسنين.
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