مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب



كما استكمل المجلس تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة، حيث كانت على النحو التالي:





اللجنة الأكاديمية، برئاسة الدكتور ناصر أبو العطا، اللجنة المالية، برئاسة المهندس طارق زعرب، اللجنة القانونية، برئاسة الأستاذ شرحبيل الزعيم، لجنة شؤون الموظفين، برئاسة الأستاذ وليد العوض، لجنة الإنشاءات والمباني، برئاسة المهندس حاتم أبو شعبان، لجنة متابعة كليات العلوم الطبية، برئاسة الدكتور حسن الزمار، لجنة العلاقات الدولية والإعلام، برئاسة الدكتور ماجد أبو رمضان، لجنة متابعة كلية الدراسات المتوسطة، برئاسة الدكتور عبد الله حسنين.

الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، رئيساً، حسب المرسوم الرئاسي.الدكتور خليل أبو فول، نائباً للرئيس.المهندس حاتم أبو شعبان، أميناً للسر.المهندس طارق زعرب، أميناً للمال.